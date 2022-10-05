الحكومة توافق على 7 قرارات.. أبرزها «6 أشهر لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية»

وافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها الموافقة على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة 6 أشهر أخرى، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة في 11 أكتوبر 2022.

كما تضمّنت القرارات، الموافقة على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق «شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية».

تخصيص أراضٍ في 3 محافظات لإنشاء مدارس

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف، لاستخدامها في إنشاء مدارس ابتدائي، وتعليم أساسي، وثانوي فني عليها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «جامعة السويس»، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما في قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع بنك عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

خدمات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وتضمنت بنود مشروع القرار، تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف أنواعها، سواء كانت مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أو شركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.

ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص/ تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.

وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الاجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية، كما سرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البري للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على تفعيل البند الاختياري الوارد بالعقد المبرم مع شركة TSK الإسبانية، والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك في ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.