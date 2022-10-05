مدبولي: نرغب في الخروج بمجموعة سياسات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه حريص على متابعة كل ما يثار عن المؤتمر الاقتصادي المرتقب، سواء الشكل التنظيمي، أو رغبات الخبراء ومداخلاتهم في جميع وسائل التواصل، والوسائل الإعلامية.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد قبل قليل، أنّ الحكومة ترغب في الخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة لزيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.