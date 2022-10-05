المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين بقتل شاب وإصابة والدته في مشاجرة بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا بالسجن المشدد 15 عاما، بحق 3 عاطلين، وبراءة سيدة، في اتهامهم بقتل شاب وإصابة والدته وآخر بالأسلحة النارية والبيضاء في مشاجرة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم قليوب، واستمرار حبسهم في محاكمتهم بحيازة وتجارة المخدرات.

إحالة المتهمين بقتل ضحية قليوب للجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شبرا، قيامهم بقتل المجني عليه طاهر محمد عواض عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ قام المتهم الأول بضرب المجني عليه ودفعه مع علمه بإصابته بمرض القلب، الأمر الذي تسبب في وفاته في الحال، إذ أفضى هذا الفعل لموت المجني عليه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل والدة المجني عليه الأول وتدعى «أمينة البلاح» وآخر يدعى علي سيد علي، لدى تدخلهما لفض مشاجرة بين المتهمين والقتيل وأشقائه بسبب خلافات الجيرة، ومحاولة فرض سيطرة المتهمين على منطقة سيدي عبدالرحمن بقليوب والبلطجة وتجارة المخدرات مستخدمين الأسلحة البيضاء والنارية، قاصدين إزهاق روحهما ولكن خاب أثر جريمتهم عقب نقل المصابين للمستشفى وعلاجهما.

تفاصيل جريمة قليوب

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين حازوا سلاحا ناريا بندقية خرطوش وذخائر من نفس النوع وسلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، كما استعرضوا القوة والعنف ضد القتيل والمصابين لترويعهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وأشهروا الأسلحة في وجووهم بقصد الترويع والتخويف لإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم للخطر.