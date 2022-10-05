قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال سبتمبر

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بني سويف بجميع أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كيلومترات، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي كفر الشيخ وبني سويف، جرى خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي وتأثير الصراعات الحالية على الاقتصاد العالمي والمحلي، كذلك أخطار الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم الطلبة عددا من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع.

وفى إطار متابعة انتظام دورات التربية العسكرية قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمرور على دورة التربية العسكرية بجامعة الأزهر بالقاهرة، وأكد على التعاون التام بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية بهدف توعية الطلاب بالتحديات والمخاطر التي تواجها الدولة ومعرفة حجم الإنجازات التنموية في شتى المجالات.

وحرصا من القوات المسلحة على توعية النشء الصغير، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بإعداد 2 فيلم كارتون عن «الأنفاق – الأسمرات» وإذاعتها بمختلف وسائل الإعلام ضمن سلسلة حلقات بكرة أحلى.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة.