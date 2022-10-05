القاضي: هدفنا تعظيم الاستثمارات العربية والتوسع لزيادة الرقعة الزراعية

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وزيادة الإنتاج وتأهيله بالجودة المطلوبة للتصدير الفائض عالميا، يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، فضلا عن تعظيم الاستثمارات العربية والتوسع لزيادة الرقعة الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية وتعظيم دور سلاسل القيمة.

منطقة شرق العوينات تسمى «ضلغ الخير»

وأوضح فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، أن منطقة شرق العوينات تسمى «ضلغ الخير»، وتعد ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة جنوب الوادي غرب مصر بعد مشروع توشكي، ومن والمستهدف إضافة 230 ألف فدان للرقعة الزراعية في مصر معتمدا على المياه الجوفية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لشركة الاستثمار الزراعي السعودية، رخاء، وشهدت برئاسة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخريف تكريم «القاضي» والمصرف المتحد.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، جرى تكريم أشرف القاضي تقديرا لدوره الداعم في المجال المصرفي خاصة التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة والهندسة المالية للشركات لتعظيم الاستثمارات العربية والمحلية، والتوسع في الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتصدير عالميا.