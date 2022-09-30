نقيب الزراعيين: المشروعات القومية تستهدف حماية الأمن الغذائي المصري

نظمت نقابتا الزراعيين والمعلمين احتفالية بمدينة أسوان في ختام البرنامج التدريبي «إستراتيجيات الأمن القومي»، لتكريم المتدربين من المهندسين الزراعيين وأبناءهم المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها النقابة بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر، وأيضاً الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ اسوان، و ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، وأمين عام حزب حماة وطن، والمهندس حازم عبدالمنعم نقيب الزراعيين في أسوان فضلاً عن 7 من المكرمين من أسر الشهداء، وخريجي البرنامج التدريبي من مسئولي وأعضاء النقابات المهنية، والعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بإجمالي 236 خريجا.

حماية الأمن الغذائي من التحديات الدولية

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية، اليوم، إن إصرار الدولة المصرية علي مواصلة المشروعات القومية الزراعية يأتي لحماية الأمن الغذائي من التحديات الدولية وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وموجة الارتفاعات في أسعار السلع الاستراتيجية التي يشهدها العالم بسبب هذه التحديات موضحًا أن مفهوم التنمية أصبح مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بتحقيق الأمن القومي والسلم الاجتماعي، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة بمعدلات سريعة في كافة مسارات و مجالات التنمية من خلال مبادرات رئاسية رائدة لم يشهد المصريين مثيلاً لها في تاريخ مصر الحديثة بإطلاق وتنفيذ مشروعات ضخمة غير مسبوقة مثل استكمال مشروع توشكي لاستصلاح الاراضي وتحقيق الأمن الغذائي ومشروع زراعة 2.5 مليون نخلة من أصناف النخيل المتميز بمحافظة أسوان لزيادة قدرة الدولة علي زيادة صادراتها من الأنواع المتميزة عالية القيمة من التمور نصف الجافة.

رفع مستوى وجودة الخدمات والمرافق العامة

وأوضح «خليفة»، أن قائمة المشروعات القومية تستهدف تطوير حياة الريف المصري تحت مظلة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحيا مصر وغيرها لرفع مستوى وجودة الخدمات والمرافق العامة، في كافة المدن والقرى والنجوع لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لدعم جهود الدولة جاءت في موعدها لنشر الوعي القومي والانتماء الوطني بين الشباب.

إجراءات استباقية للدولة المصرية لتنفيذ مشروعات الدلتا الجديدة

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن العالم يشهد ارتفاعا «غير مسبوق» في أسعار السلع الغذائية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية لتنفيذ مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وتنمية سيناء ساهمت في التخفيف من تأثير الأزمة العالمية موضحا أن هذه الدورات تساهم في التوعية بأهمية هذه المشروعات مشيرا إلى أن أكاديمية ناصر تمكنت بالتعاون مع النقابات المهنية من تدريب 35 ألف متدرب على مفهوم الأمن القومي والمشروعات التنموية التي تحقق هذه الأهداف.

استجابة للمطالب الجماهيرية

وشدد «خليفة» على أن هذه المشروعات تأتي استجابة للمطالب الجماهيرية في كافة قطاعات العمل العام، رغم التحديات والمشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة، وتدفعنا للاستمرار في طريقنا برؤية علمية، وإرادة صلبة، وخطة مستقبلية لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة بمختلف المحافظات.