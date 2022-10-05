القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابي العمليات للمدارس

نظمت القوات المسلحة، عدد من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية، لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات، ومرافقتهم للمدارس في بداية العام الدراسي الجديد، وفاءا لذكرى أبطال القوات المسلحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتقديرا للتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة، للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم عبر أبناء الشهداء ومصابي العمليات، عن سعادتهم بتلك الزيارات، مؤكدين في بداية العام الدراسي الجديد، أن بطولات آبائهم خير دافع لهم، لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم كل أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة، على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات، عرفانا بالدور الوطني الذي قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.