وفد «البحث العلمي» ينظم يوم عمل حقلي ضمن حملة النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

نفذ وفد علمي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، يوم عمل حقلي وزيارة ميدانية لمتابعة أحد المبادرات والحملات القومية التي تمولها أكاديمية البحث العلمي في قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وهي أحد أهم آليات أكاديمية البحث العلمي لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة، إذ تعتبر الحقول الإرشادية في الحملة القومية للنهوض بالأرز والشعير والذرة كمحاصيل استراتيجية النموذج العملي لنقل أحدث تقنيات الزراعة من معامل البحوث إلى حقول المزارعين.

وتأتي هذة الزيارة الميدانية على هامش يوم حصاد محصول الأرز ضمن أنشطة الحملة القومية للحد من استهلاك المياه في الأرز.

اهتمام للنهوض بإنتاجيه المحاصيل الاستراتيجية

وجاء في البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، أن الأكاديمية تولي اهتماما خاصا بالحملات القومية الزراعية للنهوض بإنتاجيه المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والشعير وغيرها من المحاصيل المهمة من حيث تقييم وتطوير المقترحات المقدمة من باحثي وعلماء مصر، بعد إعلان الأكاديمية في نداء عاجل لعلماء مصر عن فتح باب التقدم بمقترحات علمية تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق لمجابهة التحديات والمشاكل الملحة في المجالات المختلفة فى النقاط ذات الأولوية، التي أدرجت ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية لعام 2018-2022.

وأشار البيان إلى أن الأكاديمية تقوم بتمويل مشروع طموح للإرشاد الزراعي الرقمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما قامت بتمويل تكنولوجيا جديده لتخزين المحاصيل باستخدام الصوامع البلاستيكية.

الإنتاجية المحصولية للأرز تسجل 4,5

ويذكر أن الإنتاجية المحصولية للأرز التي تم تقديرها بواسطة ممثلي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة سجلت 4,5 طن للفدان، وكان الصنف المنزرع جيزة 178 تحت طريقة الزراعة بالتسطير وهي إحدى الطرق الموفرة لمياه الري.