كيف تؤدي التقلبات المناخية لإضعاف المحاصيل الزراعية؟.. خبير يشرح

للتقلبات المناخية تأثير كبير على الزراعة، حيث تؤثر على فسيولوجيا النمو والإنتاجية وتسبب الإصابات المرضية والحشرية، كما ينحصر تأثيرها في الفترات الانتقالية بين المواسم المناخية المختلفة من الربيع للصيف ومن الصيف للخريف، حيث تزيد أو تقل درجات الحرارة ومن ثم تؤدي إلى إرباك الحالة الفسيولوجية للنبات بسبب الاختلاف المفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص.

زيادة إفراز الإيثلين يؤدي لضعف نمو النباتات وتقزمها

يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«الوطن»، إن التغيرات المناخية تؤدي لزيادة إفراز هرمون الإيثلين، وهو عبارة عن غاز يتكون نتيجه للتفاعلات البيولوجية في النبات، وينطلق داخل الأنسجة النباتية، وتحدث تفاعلات تؤدي لتغيرات في النمو.

وأكمل: في حال الحرارة المرتفعة يتحول الهرمون إلى غاز، ومن ثم يتحرك من مصدره في النبات لآخر ويؤثر عليه ويؤدي في بعض الأحيان للتقزم وضعف النمو، وقد يؤدي إلى حدوث ظاهرة التهدل في الأوراق أو النضج المبكر في الثمار، وله دور في انحناء النبات للأرض وتساقط الأوراق.

التزهير المبكر وتقليص مرحلة النمو الخضري

وأشار إلى أن التقلبات المناخية المختلفة تتسبب كذلك في كسر طور السكون لبعض النباتات بفعل الخلل في هرمون الإيثلين، مثل كسر طور السكون لبعض البذور والتشجيع على التزهير المبكر وزيادة عدد الأزهار وتقليص مرحلة النمو الخضري والضعف العام في النمو، لافتا إلى أن من بين أضرار الخلل الهروموني الذي تتسبب فيه التقلبات المناخية، زيادة نفاذية الأغشية لبعض النباتات وهو ما يساعد في ظهور بعض المسببات المرضية مثل أعراض الشيخوخة، أما سرعة إنضاج الثمار فيزيد من إصابتها بالعديد من المسببات المرضية.

وتابع: الإيثلين يستعمل في أمراض النبات على شكل مركب الإيثفون ويعرف باسم الإيثرال، وعند استعماله على النبات يتحلل معطياً غاز الإيثلين، وهناك دراسات عديدة أجريت لمعرفة تأثير المعاملة بالإيثرال على الإصابة بأمراض النبات المختلفة، ومدى تأثيره على تغير المقاومة في كثير من العوائل النباتية.

وأوضح: وجد إن تأثير المعاملة يختلف تبعاً لنوع المرض وكذلك نوع النبات، حيث وجد أن الفطريات الإجبارية التطفل والفيروسات يتثبط نموها باستعمال الإيثرال، في حين أن الفطريات الاختيارية التطفل وكذلك البكتيريا والنيماتودا والحشرات يتشجع نموها بالمعاملة، وأثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تؤدي كثير من النباتات وظائفها الحيوية في الصباح، ويستغل ذلك في إجراء كل العمليات الزراعية الضروية في هذا التوقيت، من رش وتسميد وري وخلافه.