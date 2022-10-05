نقيب المحامين: أتيت في مهمة عظيمة والجميع سيرى التغيير العام المقبل

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه لن يخالف ضميره، وثوابت الأصول والتقاليد التي توارثها من أعظم المحامين، ومن خلال العمل النقابي، متابعا: «أتيت في مهمة عظيمة لترك ذكرى طيبة لزملائي».

وبحسب بيان عن نقابة المحامين، أضاف النقيب خلال لقائه بمجلس نقابة محامين جنوب الشرقية، بقيادة عادل عفيفي، النقيب الفرعي، وحضور عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، أنه مع بداية يناير المقبل يكون هناك تغيير كبير في نقابة المحامين.

تفعيل خط ساخن للطوارئ

وذكر أن نقابة المحامين تفعل خطًا ساخنًا للطوارئ، يعمل على مدار 24 ساعة، وتكون مهمته تمكين المحامين من التواصل المباشر مع النقابة، الذي من المقرر تحديد ساعات لعمله تتوافق مع ساعات عمل النقابة العامة والنقابات الفرعية وحتى موعد إغلاق السيستم، مؤكدًا أنه لا بد من إغلاق سيستم النقابة مع وقت انتهاء العمل في النقابة فور تشغيل الخط الساخن.

وأشار نقيب المحامين إلى ضرورة تفعيل مشاركة النقابات الفرعية مع النقابة العامة في إدارة الشأن النقابي، لافتًا إلى أن النقابة العامة تعمل على وضع أسس ليلتزم بها الجميع، والتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية فيما يقدم للمحامين من خدمات أو دعم؛ حتى يكون ذلك في إطاره الصحيح، ووصول الخدمات إلى مستحقيها.

وأوضح أن هناك خطة أعدتها النقابة العامة؛ تتمثل في المرور على جميع النقابات الفرعية للتعرف على جميع ملفاتها، وما يواجهها من مشكلات، إلى جانب الاستماع إلى رؤيتها في الإدارة والملفات النقابية المختلفة خاصة المرتبطة بالنقابة العامة والفرعيات فالعلاج والمعاش والتصديقات على العقود أمور مشتركة يجب أن تشارك فيها النقابة العامة مع النقابات الفرعية.

وأضاف النقيب العام، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الخروج بحوار محترم يخدم رؤية نقابة المحامين، ويحقق المشاركة الفاعلة مع النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القرار منفردًا، فانفراد النقابة العامة وإصدار قرارات دون رأي النقابات الفرعية أمر مرفوض، ويجب أن تكون القرارات مدرسوة، لذا فنحن نعمل على آلية محترمة للتواصل مع النقابات الفرعية.

وأشار علام، إلى أن مشكلة التصديق على العقود تحل خلال أيام قليلة ويجري تحصيلها إلكترونيًا من خلال ماكينات خاصة بما يحفظ نسب كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والمحامين حال الاتفاق على نسبة موحدة على مستوى الجمهورية.

وأكد النقيب العام أنه جاء لتنفيذ كل ما يصب في صالح المحامين والنقابة العامة والفرعيات، والنقابة العامة لديها رؤية ومنهج ولا يجب أن تقوم بجميع الأدوار بل مهمتها الرئيسية رسم السياسات، والتعاون مع النقابات الفرعية لتنفيذها؛ فالهدف مشترك.

ولفت نقيب المحامين إلى وجود بروتوكول تعاون يجري التجهيز لتوقيعه مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمراجعة الشهادات المقدمة إلى نقابة المحامين، إذ جرى اكتشاف 60 ملفًا تحمل أوراقًا مزورة في أسبوع واحد فقط، مؤكدًا أنه يتم مراجعة كل الملفات من خلال هذا البروتوكول المزمع توقيعه.