«المحامين» تمد مهلة سداد الاشتراك لأعضائها المتأخرين إلى الغد

قررت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، مد أجل فترة سداد الاشتراك للمتأخرين من أعوام 2017 و2018 و2019 حتى غدًا السبت.

أقصى موعد لسداد الاشتراك

وكانت النقابة العامة للمحامين، أخطرت الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك من عام 2017 حتى 2019، بضرورة التوجه للجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، تجنبا لزوال عضويتهم بقوة القانون.

يأتي ذلك تطبيقا لنص المادتين 169 و 170 من قانون المحاماة، واللتان تنصان على أن: على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو الى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.

نص المادة

وتنص المادة 170 على الآتي: يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه، بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

انقضاء موعد سداد الاشتراك يتبعه زوال عضوية المحامي

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.