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نقيب المحامين يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب:

إسراء سليمان
11:24 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
نقيب المحامين

نقيب المحامين

وجّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التهنئة للشعب والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات.

نصر أكتوبر يظل رمزا للفخر والاعتزاز 

وجاء نص التهنئة كالآتي:

«يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني الصادقة للشعب المصري وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيدة، هذا النصر العظيم يظل رمزًا للفخر والاعتزاز، فمن خلاله سطر الشعب المصري ملحمة خالدة في الدفاع وحفظ الوطن».

وتابع: «تحية للشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لوطنهم، وتحية للشعب المصري على صموده ومساندته للقوات المسلحة في أصعب الأوقات، ونسأل الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن ينعم علينا بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.