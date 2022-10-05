شقيقة «رضا» العائدة لأسرتها بعد 45 عاما: «تأكدنا أنها هي.. وفكرتني بأيام زمان»

قالت فاطمة عبدالرحيم، شقيقة «رضا» والتي عادت لأسرتها بعد رحلة غياب طويلة، إنها تقابلت مع شقيقتها بعد مرور 45 عاما صباح اليوم، وحينها فرح كافة الحضور «استقبلناها بالزغاريد، وأمي أول ما شافتها اتأثرت، وعرفناها أنها أختي من أول ما شوفت الفيديو».

علامات في جسمها

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن شقيقتها فقدت أسرتها بعدما ضلت طريقها وهي في سن الـ5 سنوات، «كان فيه علامات في جسمها واتعرفت عليها، وفكرتني باللي كان بينا زمان ولما سرحتلها شعرها يوم ما تاهت».

«شبهنا جدا وأولادها شبه عيالنا»

وتابعت: «هي شبهنا جدا وعيالها شبه عيالنا، وأمي اسمها تحية وليا أخت اسمها فاطمة وسومة، وأنا أكبر أخواتي، وحد من الإعلاميين عملها فيديو ولما واحد من جيرانا شاف الفيديو جابه لينا ولما شوفناه عرفنا أنها اختنا».

وأوضحت أن يوم فقدانها كان يوم جمعة، وكانت السيدة رضا طفلة بعمر الـ5 أعوام «كنت أنا مسرحلها شعرها وراحت تصلي الجمعة، وده كان أول يوم جمعة في رمضان، وأمي كانت بتبيع خضار في السوق، وهي كانت بتلعب وتاهت».