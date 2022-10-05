حبس عصابة «الشابو والهيروين» 4 أيام في الإسماعيلية.. تتزعمها سيدة

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بحبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة «الهيروين والشابو».

وكانت جهات التحقيق استمعت إلى أقوال المتهمين المضبوطين، وبحوزتهما مواد مخدرة، في حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز ومدينة أبو صوير.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الاسماعيلية وسيناء الشمالية، تفيد رصد نشاط اثنين كونا تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة المشار إليها تستغل وجودها في السيارة التي يستقلها أفراد العصابة، لتسهيل التحركات في الطرق السريعة والصحراوية وعدم لفت أنظار ضباط الشرطة في الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من تحديد المتهمين وأماكن ترددهم على بعض الطرق الجبيلة بدائرة مركز أبو صوير، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

ضبط 2 كيلو هيروين بحوزة المتهمين

وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على المتهمين وبحوزتهما 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي ضخم من حصيلة البيع وهواتف محمولة، لتسهيل تواصلهم مع عملائهم.