إعدام طن «حلوى مولد» فاسدة ومجهولة المصدر في سوهاج.. وإغلاق 12 مصنعا

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، ومكاتب مراقبة الأغذية التابعة لها، عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن عرض وبيع وتصنيع حلوى المولد.

وجرى المرور على 155 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام طن و60 كيلو من حلوى المولد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى ضبط «عرائس مولد» مضاف إليها ألوان صناعية ضارة بالصحة، وغير مصرح بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تحرير 127 محضر جنحة

وأوضح سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج، أنه جرى تحرير 127 محضر جنحة، منها 86 محضرا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و28 محضرا لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة.

إغلاق 12 مصنع حلوى لعدم وجود ترخيص

وأضاف أنه جرى سحب 157 عينة من حلوى المولد بمختلف أنواعها، وإرسالها إلى المعامل للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما جرت التوصية بإغلاق 12 مصنع حلوى لعدم وجود ترخيص، ما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وتأتي الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، وجار الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.