مشاجرة الشقيقين تنتهي بجريمة قتل في أسيوط.. خلافات على أرض وضربة «شرشرة»

أقدم شخص بقرية كوم إسفحت التابعة لمركز صدفا في أسيوط، على قتل شقيقة المزارع باستخدام آلة حادة «شرشرة»، بعد نشوف خلاف بينهما على تقسيم قطعة أرض زراعية ملكهما.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شخص على يد شقيقه.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مسرح الجريمة، وتبين وفاة شخص بعد قيام شقيقه بضربه بآلة حادة زراعية «شرشرة»، بعد نشوب مشاجرة بينهما على تقسيم قطعة أرض ملكهما.

خلافات بين شقيقين على قطعة أرض زراعية

وقال أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، إن الشقيقين يمتلكان قطعة أرض زراعية بالقرية مساحتها «فدان واحد»، واختلفا على تقسيم الأرض الزراعية، ونشبت بينهما مشاجرة، ضرب خلالها أحدهما الآخر بـ «شرشرة» في رقبته، ما أدى إلى وفاته.