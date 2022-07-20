وفاة سائق تاكسي أثناء قيادته السيارة في محافظة أسيوط

توفي صباح اليوم الأربعاء، سائق سيارة أجرة «تاكسي» أثناء القيادة بمنطقة الهلالي التابعة لحي شرق قسم ثان أسيوط، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحريك السيارة لتسيير حركة المرور.

إخطار مديرية الأمن بوفاة سائق تاكسي

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي بوقوع حالة وفاة لشخص أثناء قيادته سيارة أجرة بمنطقة الهلالي بحي شرق.

وعلى الفور تحركت قوة من مباحث قسم ثانِ أسيوط برئاسة الرائد بركات أحمد بركات ومعاونيه من رجال المباحث وسيارة الإسعاف، وبعد المعاينة وعمل التحريات تبين وفاة السائق وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام لإخبار أهليته وتسليم السيارة الخاصة به بعد عمل التحريات اللازمة.

وذكر عدد من المارة أنهم تفاجئوا أثناء مرورهم بتوقف التاكسي بوسط الطريق دون استجابة لقائدها سواء بالتحرك أو الركن إلى مكان لا يعطل حركة السير، وعندما لم يستجب السائق الموجود داخل السيارة اقتربوا منه واتضح أنه فارق الحياة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضرًا بالواقعة وجارِ اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق المختصة لبيان سبب الوفاة طبيعية أم ناتجة عن أسباب أخرى.