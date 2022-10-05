أعلنت جامعة الأزهر، عن فرصة أخيرة لفتح باب التحويل للبنين بجامعة الأزهر الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 20 من أكتوبر2022م.

ووجهت جامعة الأزهر، خطابا لعمداء الكليات، أخطرتهم فيه بأنه تقرر فتح التحويل ونقل القيد للبنين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022/2021والمرشحين لكليات الجامعة ومعاهدها المختلفة في العام الجامعي 2023/2022وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2022/10/9م وحتى الخميس الموافق 2022/10/20م.

تفاصيل التحويل بجامعة الأزهر

وبحسب بيان عن جامعة الأزهر يأتي ذلك طبقا لما يلي:

1- يكون نقل القيد بين الكليات أو الشعب وبين الكليات والمعاهد، وبين المعاهد بعضها البعض بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.

2 - يكون التحويل أو نقل القيد مقابل رسوم التحويل المقررة.

3- لا يجوز التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

4 - يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولا للكلية المرشح لها.

5 - لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من فضيلة الدكتور رئيس الجامعة.

6 - لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.