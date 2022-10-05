أول ظهور لبراد بيت بعد اتهامه بخنق أحد أطفاله ومعاملته السيئة لأنجلينا جولي

فأجأ الفنان العالمي براد بيت، الجمهور، بأول ظهور له في لوس أنجلوس، أمس، بعد تقديم زوجته السابقة أنجلينا جولي، شكوى ضده، إذ كشفت تفاصيل جديدة، حول ما وصفته في أوراق المحكمة، بأنه سلوك مسيئ من قبله، على متن طائرة خاصة في عام 2016، أدى إلى فسخ زواجهما، بحسب ما أبرزته وسائل إعلام عالمية، بشأن ظهوره مؤخرا.

وكانت أنجلينا جولي، قدمت وثائق قضائية تتهمه بـ«خنق» أحد أطفالهما الستة خلال نزاع عنيف، وزعمت أنه كان يسيئ معاملتها وأطفالها، خلال رحلة على متن طائرة عام 2016.

دعوى قضائية ضد براد بيت

في دعوى قضائية في لوس أنجلوس، جرى رفعها كجزء من معركة قانونية، حول مصنع نبيذ كان ممثلو هوليوود البارزون يمتلكونه معًا، ذكر محامو جولي أن المفاوضات لبيع حصتها من العمل إلى السيد بيت قد انهارت بسبب عمله، تطالبها بالتوقيع على «اتفاقية عدم إفشاء من شأنها أن تمنعها بموجب العقد من التحدث خارج المحكمة عن الإساءة الجسدية والعاطفية التي ارتكبتها بيت لها ولأطفالهم».

أزمة براد بيت وأنجلينا جولي

ويمضي ليصف انفجارًا جسديًا ولفظيًا ممتدًا في سبتمبر 2016 عندما سافر براد بيت، وأنجلينا جولي وأطفالهما الستة من فرنسا إلى كاليفورنيا، خنق الأخير أحد الأطفال، وضرب وجه طفل آخر، و«أمسك جولي من رأسها وهزها»، كما جاء في الملف، وقالت محامية الطلاق لبراد بيت، إن السيد بيت قد قبل المسؤولية عن بعض الأشياء في ماضيه لكنه لن يقبل المسؤولية عن أشياء لم يفعلها.