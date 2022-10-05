تكريم طالب لأمانته في بورسعيد.. عثر على هاتف وسلمه لإدارة المدرسة

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه جرى تكريم الطالب محمد السيد أبو حلاوة المقيد بالصف الثاني الإعدادي، الذي عثر على هاتف محمول، في مدرسة الدكتور حسني غندر الرياضية الإعدادية للبنين، وسلمه لمديرة المدرسة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه جرى تكريم الطالب لأمانته، إذ قام بإبلاغ إدارة المدرسة التي سلمت الهاتف المحمول لصاحبه.

إظهار المتميزين أخلاقيا وعلميا

وأضافت هالة عبدالسلام، أن تكريم الطالب لأمانته، يأتي ضمن اهتمامات المديرية بإظهار الطلاب المتميزين أخلاقيا وعلميا، وليحتذي بهم باقي الطلاب.

تكريم طالب لأمانته ببورسعيد

وأضافت أنها فور علمها بما قام به الطالب، صممت على تكريمه وتقديم شهادة تقدير وهدية رمزية له، في وجود والده وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

والد الطالب: ربيت ابني على الأمانة

وقدم والد الطالب محمد أبو حلاوة، الشكر لمديرة التربية والتعليم، وأوضح أنه قام بتربية ابنه على الأمانة والخوف من الله في كل شيء، فهو طريق النجاح، كما حثه على مساعدة الآخرين والتعامل معهم بأخلاقه الحسنة.