إصابة شخص في انقلاب ملاكي بطريق «بورسعيد-الإسماعيلية».. السرعة الزائدة السبب

أصيب شخص مجهول الهوية بإصابات خطيرة، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بسرعة جنونية بمفارق طريق «بورسعيد - الإسماعيلية» وجرى إسعافه ونقله إلى المستشفى.

نقل المصاب إلى مستشفى 30 يونيو

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب مجهول الهوية إلى مستشفى 30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل جنوب بورسعيد ومصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة جنوب أول تحت إشراف العميد محمد الهندي مأمور القسم أن السيارة انقلبت بطريق مفارق بحر البقر المتفرع من طريق بورسعيد الإسماعيلية، بسبب السرعة الزائدة وتم استدعاء الإسعاف ويجري نقله إلى المستشفى لإسعافه حيث تبين من الفحص الطبي له خطورة حالته.

وتحرك رجال المرور تحت إشراف العميد كريم لهيطة وكيل إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ويجرى رفع السيارة عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.