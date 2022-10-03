القبض على طالب انتحل صفة ضابط وابتز سيدة عبر «واتس آب» في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب لارتكابه وقائع تهديد وإبتزاز عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بلاغ

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور بتضررها من مستخدم هاتف محدد لقيامه بإرسال رسائل لها على هاتفها المحمول عبر تطبيق "واتس آب" منتحلاً صفة ضابط بقصد إبتزازها للتعرف عليها، و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة.

ضبط المتهم

وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم المذكور قام رجال الشرطة بضبطه ، و بحوزته هاتف محمول ، وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة.

المتهم يعترف

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بإستخدام طرق إحتيالية تمثلت فـى إنشاء حساب وهمى بإسم فتاة على موقع "فيس بوك" يقوم من خلاله بنشر منشورات على مجموعات تتضمن إعلانات على وظائف فـى مجال التدريس وعقب قيام الفتيات والسيدات من راغبى العمل فـى هذا المجال بإرسال كافة بياناتهن له يقوم بإختراق حسابات المجنى عليهم وإبتزازهن، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.