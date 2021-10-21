أخبار محافظة بورسعيد اليوم.. اعتداء طالب على زميله بمطواة

شهدت محافظة بورسعيد أحداث متنوعة على مدار اليوم أبرزها اعتداء طالب على زميله بالطعن بمطواة «سلاح أبيض»، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما في المدرسة الميكانيكية الصناعية بحي المناخ.

النيابة تخلي سبيل طالب اعتدى على زميله بمطواة بعد تصالحهما

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل كريم .م بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الزخرفية الصناعية الذى تم القبض عليه بعد أن تسلق سور المدرسة الميكانيكية الصناعية المجاورة لمدرسته واعتدى على يوسف نعمان زميله بسلاح أبيض «مطواة»، كما قررت حفظ التحقيقات في الواقعة، بعد تصالح الطرفين.

باهي يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع الطالب المعتدى

وأكد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى المدرسة محل الواقعة، وشدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع الطالب المتسبب في الواقعة، ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة، مكونة من الاخصائيين الاجتماعي والنفسي، ومدير ووكيل المدرسة الزخرفية، لبحث تطبيق العقوبة المقررة عليه، ضمن لائحة الانضباط المدرسي.

إقامة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا في بورسعيد ودمياط

كما أقيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر سيدة تأثيرا اليوم مع محافظتى بورسعيد ودمياط بتكريم المتميزات من السيدات التكنوقراط بالمحافظتين

حضر المؤتمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحت إشراف دينا عبد الفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا ودكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد

وأعربت دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر سيدة تأثيرا عن فخرها بانضمام 98 قاضية فى مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر بقرار من رئيس الجمهورية موضحة أنه قرار كافح عليه أجيال وراء أجيال

ومنح الفرصة إلى 850 سيدة لتقلد مناصب في القيادات العليا بالدولة.

مؤتمر إنتِ قوية مؤتمر قادم بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي

واضافت دينا عبد الفتاح أنه سيتم الشهر القادم إقامة مؤتمر كبير بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي تحت شعار " انت قوية " وسوف يتم خلاله تكريم ٥٥ قيادة نسائية لإبراز دورهم وتاثيرهم في خدمة المجتمعات

فحص 45 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك»

وصرحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم، فحص 45 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك» للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس، وأشارت إلى أن المستهدف منها تخطى 92%، بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية الحملة في 18 مايو من العام الجاري وحتى الآن.

افتتاح محطة صرف صحي «المخاضة»، بمنطقة أبوسلطان

كما افتتح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، محطة صرف صحي «المخاضة»، بمنطقة أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، بتكلفة 50 مليون جنيه، اليوم، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة المناطق المحرومة

محافظة بورسعيد تحصد جوائز في التميز الحكومي

أعلنت محافظة بورسعيد، عن حصد المحافظة عددا من جوائز مسابقة التميز الحكومي، وذلك في بيان أصدرته اليوم أوضحت فيه أن حي الشرق فاز بالمركز الثاني في مسابقة أفضل الأحياء، وفي فئة مكاتب التموين فاز مركز خدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثالث حي المناخ النموذجي.