عامل لحام يتعدى على مواطن بحجر في أوسيم: «اتخانق مع جارته»

تعدى عامل لحام على شخص بحجر محدثا إصابته بعد حدوث مشادة كلامية بين الثاني وإحدى السيدات من جيرانه، بمنطقة أوسيم، التابعة لمحافظة الجيزة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمود يحيى رئيس مباحث أوسيم، بلاغ من مواطن 29 سنة بدون عمل - دائرة المركز - يعاني من حالة اهتزاز نفسـي «مصاب» بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من جيرانه على أثر ذلك، قام نجلها 17 سنة عامل لحام ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بحجر محدثا إصابته وتسبب له في عاهة مستديمة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم التنسيق والإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض النيابة العامة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول الموقف القانوني يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 240 حيث نصت على أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وأضاف «العربي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أما كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 241.