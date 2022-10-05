إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور المنيب: «حالتهم خطيرة»

شهد محور طريق دائري المنيب في الاتجاه القادم من المريوطية، حادثا مأساويا بعدما اصطدت سيارة بدارجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور في الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إخطارا بوقوع حادث مروري ومصابين أعلى محور دائري المنيب في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه المنيب وتحديدا منطقة الكونيسة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة نيسان صني سوداء اللون يقودها مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا «صيدلي»، ودراجة نارية يستقلها مواطن يبلغ من العمر 63 عامًا، صاحب محل أقمشة، ونجله الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، طالب ومقيم بذات العنوان، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ونجله 19 عامًا، طالب ومقيم بذات العنوان «مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي»، وخلال سير السيارة الأولى انحرفت الدراجة النارية من ناحية اليسار، ما أدى لاصطدامه بها وإصابه قائدها ومستقليها، وجرى نقل المصابين وحجزهم بمستشفى أم المصريين، والتحفظ على السيارة وقائدها المتسبب في الحادث، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والعميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، أدلى بأقواله عما حدث.

نصائح لتجنب حوادث السير على الطرق

وقال اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، إن الأدارة العامة للمرور وجهت عدة نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق وفقًا لما قدمته الإدارة العامة للمرور للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، وأبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.