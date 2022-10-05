القبض على تاجر مخدرات أطلق النار على شقيقين بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شقيقين بأسلحة خرطوش وإصابتهما بالقاهرة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقباله شقيقين مقيمان بدائرة القسم مصابان برش خرطوش في أماكن متفرقة.

وبالإنتقال وسؤالهما اتهما شخصًا مقيمًا بدائرة القسم، بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم، ما أدى لإصابتهما المنوه عنها.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر مخدرات بالاشتراك مع شقيقيه وشخص آخر، جميعهم مقيمون بذات الناحية.

أسلحة نارية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر البودرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.