«تعظيم سلام».. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» عالميا (ملف خاص)

وسام احترام وجدارة جديد حصلت عليه الحكومة المصرية بإعلان المجلة الأمريكية «Engineering News-Record» عن فوز 5 مشروعات وطنية مصرية عملاقة بجائزة أفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع، ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، وضمت قائمة المشروعات الخمسة «محطة عدلى منصور التبادلية»، الحائزة على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، ومشروع «محطة رياح رأس غارب» بمنطقة خليج السويس، الحاصلة على جائزة أفضل مشروع فى فئة الطاقة والصناعة، و3 مشروعات حصلت على جائزة الاستحقاق، هى: مشروع مركز مصر الثقافى الإسلامى فى فئة الثقافة والعبادة، ومشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل فى فئة التجديد والترميم، ومشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية فى فئة المشروعات البيئية.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف تفاصيل المشروعات الخمسة، والتحدى الكبير الذى أنجزته الإرادة المصرية، ممثلةً فى الجهات الحكومية المعنية والشركات الوطنية الكبرى، وأبرزها «المقاولون العرب» وشركات القطاع الخاص، وصولاً إلى تنفيذ المشروعات وفق معايير ومواصفات قياسية عالمية، فضلاً عن اجتيازها لمعايير جائزة المجلة الأمريكية «ENR».

تحدث إلى «الوطن» خبراء فى التخطيط العمرانى وهندسة الطرق والمواصلات ومسئولون ومهندسون استشاريون شاركوا فى المشروعات الخمسة، وأوضحوا قيمة الحصول على مثل هذه الجوائز العالمية، والطفرة التى شهدها قطاع التخطيط والإنشاءات العمرانية وقطاع الطرق والنقل فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، ضمن مشروعات الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.