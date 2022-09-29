معلومات عن محطة رياح رأس غارب.. فازت بجائزة أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم

أعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، ضمت حوالى 34 مشروعا، وفازت مصر بـ5 جوائز منها عن مشروعات، وهي أفضل مشروع نقل في العالم «محطة عدلي منصور التبادلية»، وأفضل مشروع ثقافي في العالم «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، وأفضل مشروع ترميم في العالم «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل»، وأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس» وأفضل مشروع بيئي في العالم «مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية».

ربط المحطة بالشبكة القومية في سبتمبر 2019

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أبرز معلومات عن محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، والتي فازت بأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم.

جرى تنفيذ محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس، بقدرة 250 ميجاوات، من خلال 125 توربينة رياح، بتعاون وبواسطة القطاع الخاص، ضمن تحالف عدة شركات، بتكلفة بلغت 400 مليون دولار؛ إذ جرى ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر 2019، وتنفيذ محطة المحولات الخاصة بها، وتحتوي على 3 محولات بقدرة 100 ميجا فولت أمبير.

سلمت أول دفعة من توربينات الرياح في منتصف عام 2020

وجرى تسليم أول دفعة توربينات الرياح في منتصف عام 2020، وتشغيل المشروع بالكامل في عام 2021، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة وعقد اتصال المحطة بشبكة الكهرباء من قبل شركة ليكيلا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في وقت سابق.

وستنتج محطة غرب بكر الهوائية أكثر من ألف ميجاوات في العام، لتزويد أكثر من 350 ألف منزل باحتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير حوالي 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأبرز أهداف المحطة هو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع، التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة.

خطوة قوية لمصر

وحددت الطاقة الجديدة والمتجددة موقع المحطة داخل نطاق منطقة المحطات المختلفة، التي تبلغ مساحتها 70 كيلو مترا في 10 كيلو متر جنوب غرب مصر، وجرى تحديد مكان المحطة نسبة لسرعة الرياح هناك، والتي تساعد على توليد الطاقة.

وبانتهاء تنفيذ المشروع زادت الطاقة المنتجة من الرياح في مصر بنسبة 18%، لتصل إلى 1650 ميجاوات، وهو جزء من مشروعات الحكومة للبناء والتملك والتشغيل «BOO»، وتعد خطوة قوية لمصر في طريق تنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة والوصول بإنتاجها من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاجها من الطاقة خلال عام 2022.