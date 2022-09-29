«الطاقة المتجددة» عن فوز محطة رأس غارب بأفضل مشروع طاقة: نجاح للحكومة

علق المهندس إيهاب إبراهيم، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، على اختيار محطة رأس غارب كأفضل مشروع في مجال الطاقة والصناعة، لافتًا إلى أن المشروع هو أول محطة رياح تابعة للقطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 470 مليون دولار، وأنشأها تحالف مصري فرنسي ياباني.

وأوضح «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المشروع بدأ في 2016، وتشغيله التجاري كان عام 2019 بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أن مستثمري المحطة قدموا للمشاركة في المسابقة وحصلت المحطة بالفعل على جائزة أفضل مشروع في مجال الطاقة والصناعة.

المشروع يبرز نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

وشدد على أن مشروع محطة رأس غارب يبرز نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والطاقات المتجددة، التي تحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفر الوقود البترولي، لافتًا إلى أن الحصول على الجائزة يمثل نجاحا للحكومة المصرية في جذب مثل هذا المشروع العملاق.

وأكد نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء مستمرة في سداد قيمة الطاقة الكهربية، مشيرًا إلى ان ذلك يعطي ثقة للمستثمرين للدخول للسوق المصرية.

ولفت المهندس إيهاب إبراهيم إلى أن شركة إنجليزية تستثمر في محطة إنجليزية بطاقة 250 ميجا وات، وستعمل على توسيع المشروع ليكون بطاقة إجمالية 500 ميجا وات، وسيجرى بيع هذه الكهرباء للحكومة بسعر أقل.