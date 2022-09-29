«مركز مصر الإسلامي».. كل ما تريد معرفته عن أفضل مشروع ثقافي بالعالم (صور)

بمبانٍ فخمة ونظرة هندسية ثاقبة وتصميمات تحمل بين طياتها الجمال والعمق الهندسي، تحصد المشروعات القومية الجديدة دائما المراكز المتقدمة بالمسابقات الدولية، وكان آخرها 5 مشروعات مصرية فازت في مسابقة التحكيم العالمية بشهادة دولية رفيعة المستوى من مؤسسة ENR الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الهندسية، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، الفائز بجائزة أفضل مشروع ثقافي في العالم.

وذكرت شركة «المقاولون العرب»، القائمة على تنفيذ مركز مصر الثقافي الإسلامي، عبر موقعها الرسمي، أن المركز يقع في منتصف الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده من جهة الشمال الطريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب، ومن الجنوب طريق محمد بن زايد، على هضبة يبلغ ارتفاعها 24 مترا.

المركز يحتوي على مسجد يسع 107 آلاف مصل

تبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع، وبه 3 مداخل رئيسية، بقبب إسلامية، كما أن به مدخل خدمي رابع، وبالمسجد صحن للصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع 12000 مصلٍ يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 مترا مربعا، وتعلو كل منها قبة.

كما تسع الساحة العلوية 40 ألف مصلٍ، وتسع الساحة السفلية 55 ألفا، ويبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف.

كما أن للمسجد مئذنتين يبلغ ارتفاع الواحدة نحو 140 مترا مربعا عن سطح الساحة العلوية، ويتوفر بالطابق الأرضي للمئذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا وغرفة التذاكر ومكتب إداري، وغيرها من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133 مترا مربعا من المئذنة مع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

مبنى القاعة الشرقية

يبلغ مساحته 3055 مترا مربعا يعلوها قبة، وينقسم المبنى إلى 3 قاعات رئيسية، تسع قاعتان منهم 200 فرد، أما الثالثة فتسع 400.

مبنى القاعة الغربية

يبلغ مساحته الكلية 3055 مترا مربعا ويعلوه قبة، ويحتوي على 3 قاعات رئيسية، تسع أحدها 400 فرد، والأخرتان تسع كل واحدة منها 200 فرد.

المبنى الخدمي الشرقي

للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية والعلوية للمسجد. ومساحته نحو 45260 مترا مربعا وبه محلات تجارية ومكتبة عامة بمساحة 300 متر مربع وغرفتين لتحفيظ القرآن بمساحة 100 متر لكل غرفة، وقاعة للصلاة بمساحة 1700 متر مربع، وقاعة متعددة الاستخدامات بمساحة 650 مترا مربعا وحمامات وأماكن للوضوء.

المبنى الخدمي الغربي

للمبنى 4 بوابات تربط بين الساحة الثانوية والعلوية للمسجد، بمساحة نحو 33085 مترا مربعا، وبه مركز إعلامي ومحلات تجارية، وحمامات وأماكن للوضوء.

المركز التجاري الثقافي

تبلغ مساحته الكلية 59765 مترا مربعا، وبه محلات تجارية وغرف إدارية وغرف اجتماعات.