أخبار أسيوط.. مزارع يقتل شقيقه وتعيين مدير جديد لمستشفى الأورام

شهدت أخبار أسيوط، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة أبرزها قتل مزارع لشقيقه بقرية كوم إسفحت بمركز صدفا، وتعيين مدير تنفيذي جديد لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، و5 رؤساء أقسام جدد، وتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب من جامعة أسيوط إلى الجامعة الأهلية يوميًا.

أخبار أسيوط.. مشاجرة بين شقيقين تنتهي بمقتل أحدهما

تضمنت أخبار أسيوط واقعة مؤسفة شهدتها قرية كوم إسفحت التابعة لمركز صدفا جنوبي المحافظة، بعد نشوب مشاجرة بين شقيقين إثر خلافات على تقسيم قطعة أرض زراعية ملكهما، انتهت بمقتل أحدهما بعد ضرب الآخر له بآلة حادة «شرشرة» في رقبته.

تعيين مدير تنفيذي جديد لمستشفى الأورام الجامعي

تضمنت أخبار أسيوط أيضا قرارات الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بتعيين الدكتور خالد محمد فارس الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش، قائما بعمل المدير التنفيذي لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، وتعيين 5 رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة أسيوط.

تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب لجامعة أسيوط الأهلية

وأعلن رئيس جامعة أسيوط، تخصيص أتوبيسات بداية من الأسبوع المقبل، لنقل الطلاب من جامعة أسيوط إلى جامعة أسيوط الأهلية، في مدينة أسيوط الجديدة، ذهابا وإيابا للتغلب على مشكلة المواصلات.