خبير «تخطيط عمراني»: تأثيرنا بـ«تصدير العقارات» واضح وساهمنا في إعادة إعمار دول عربية (حوار)

تشهد مصر نهضة حضارية وعمرانية منذ تولِّى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وصل صداها إلى دول العالم أجمع، وتجسدت ملامحها فى العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، فوز 5 مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم بشهادة مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية.

وقال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، فى حواره لـ«الوطن»، إن المشروعات الخمسة الفائزة بالمسابقة العالمية تعد وساماً للشركات المصرية ذات الخبرة والكفاءة العالية، وإعلاناً عالمياً عن تفوق مصر فى مجالى «البيئة والعمران»، وأضاف أن فوز 5 مشروعات مصرية عملاقة سيفتح لهذه الشركات أبواباً لنقل خبراتها إلى كثير من الدول الأفريقية والعربية بل والعالمية..

فى رأيك، ما الذى يميز المشاريع المصرية الخمسة الفائزة بنتيجة المسابقة العالمية؟

- أولاً: يجب أن يعى الجميع أن هذا الفوز نتاج شراكة مع أشهر المكاتب الهندسة الأجنبية حول العالم، لأن أى مشروع جديد يتم من خلال جهة مصرية وجهة تعاون أجنبية، وبالتالى اجتمع التميز المحلى مع الأجنبى ونتج عنه هذا المعمار الهندسى، وبالتالى هذا يعد إعلاناً عالمياً عن تفوق مراكز الصناعة المصرية ودليلاً واضحاً على أنه نشأت على أرض مصر حضارة جديدة.

ما أهمية ذلك الفوز على صورة مصر فى الخارج؟

- هذه القوى العمرانية الجديدة تضع مصر فى الصف الأمامى مع دول العالم المتقدمة، وهذا الفوز يعطى مصر قيمة كبيرة فى سوق العقارات الأفريقية والعالمية، حيث أصبح لدينا تأثير واضح فى الآونة الأخيرة فى تصدير العقار، وأيضاً فى تصدير خبراتنا إلى دول أفريقيا، وفتح أسواق جديدة لنا فى الخارج، واتضح ذلك فى المساهمة المصرية فى إعمار ليبيا وإعمار غزة والعراق، أى أصبحنا مطلوبين ولنا سمعة عمرانية واسعة.

بالحديث المفصل عن كل مشروع فائز، ما الذى جعل من محطة عدلى منصور التبادلية مشروعاً عالمياً؟

- اختيار موقع محطة عدلى منصور مميز على مستوى القاهرة وامتدادها، واختيار هذا الموقع سبقته دراسة كبيرة، والتخطيط الجيد لتلك المحطة بات شكلاً من أشكال التنمية المستدامة، من خلال تقليل الطلب على التنقل، وأعقب ذلك اختصار فى مسافات السير بين المواطنين، وتقليل لتكلفة الانتقال، وبالتالى تقليل للتلوث الناتج عن استخدام وسائل المواصلات العادية.

ومن هنا، فإن المحطة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية، عملت على ربط قوى بين المناطق البعيدة وبعضها البعض، وهذا يقوى الروابط بين التجمعات البعيدة.

وماذا عن مركز مصر الثقافى الإسلامى كأفضل مشروع ثقافى فى العالم؟

- مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية، هو واحد من أشكال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لوثيقة الأمم المتحدة، التى وقَّع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث ينص أحد تلك الأهداف على ضرورة الحفاظ على الموروث الطبيعى والتاريخى للشعوب، ومنه انطلق تكليف لكل وزارة بكيفية تحقيق هذا الهدف فى المشاريع الجديدة التى تقام، وبناء عليه، فإن المركز الإسلامى الذى يضم متحفاً إسلامياً ومكتبة ومنطقة خدمات، يحافظ على هويتنا الحضارية والإسلامية، كما حدث من قبل فى مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى سيناء، وكل ذلك يندرج تحت اتجاه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الحفاظ على الموروث الثقافى والحضارى لنا.

وما أهمية تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل الفائز بأفضل مشروع ترميم فى العالم؟

- هو أكبر متحف فنى فى مصر، وأحد أهم متاحف الفنون التشكيلية، حيث يحتوى على روائع الفن العالمى من تصوير ونحت وخزف، وبالتالى فإن تطويره يمثل قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة وتأكيداً على بنيتها الثقافية والحضارية، وتأكيداً على نفس الهدف السابق ذكره، والمتمثل فى الحفاظ على الموروث الثقافى والطبيعى والحضارى للشعوب.

بالنسبة لمشروع توشكى، ما الذى جعل منه أفضل مشروع بيئى فى العالم؟

- وجود مشروع توشكى على أراضٍ صحراوية مصرية ساعد على تحقيق أهداف تنموية متعددة، أولها تعمير الصحراء، وهذا ساعد على توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب، ومناطق العمل ينشأ حولها تجمعات عمرانية وأنشطة اجتماعية وصناعية وحركة نقل، وبالتالى ساعد على تعمير تلك المنطقة البعيدة وربط الجنوب بالشمال، وذلك يؤدى فى النهاية إلى العمران وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

محطة رأس غارب

فكرة إنشاء المحطة هى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من أجل تحقيق استراتيجية القطاع، التى تسعى إلى أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة، ومع انتهاء المشروع زادت الطاقة المنتجة من الرياح فى مصر بنسبة 18% عن السابق لتصل إلى 1650 ميجاوات، وهذا يتماشى مع خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وبشكل عام هذا شكل من أشكال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومواجهة أثر التغيرات المناخية.