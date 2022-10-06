مزاد علني لـ«المالية» لبيع سيارات وموتوسيكلات الاثنين المقبل

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد علني؛ لبيع سيارات وموتوسيكلات مملوكة لعددٍ من الجهات الحكومية، صباح الاثنين المقبل، في نادي الجيزة الرياضي.

وأكدت الهيئة العامة الخدمات الحكومية، أنّ السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد تتنوع بين سيارات سوزوكي، وشيفورليه، وهيونداي، وفورد، وسيارات هوندا سيفيك، موديلات مختلفة علاوة على عددٍ من الموتوسيكلات.

كراسة الشروط بـ400 جنيه

وأضافت الهيئة التابعة لوزارة المالية، أنّ على الراغبين في دخول قاعة المزاد العلني، الاثنين المقبل، شراء كراسة الشروط التي لا تزيد قيمتها على 400 جنيه، وسداد قيمة التامين المؤقت الخاص بالمزاد، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتابعت الهيئة بأنّه يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت، عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد العلني في حالة عدم الشراء داخل جلسة المزاد العلني، بينما تُزاد القيمة لمن يرسى عليه المزاد لتعادل 30% من قيمة البضائع أو السيارات، على أن يستكمل باقي القيمة، في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء جلسة المزاد العلني.

معاينة السيارات في المزاد

ونوّهت بإمكانية معاينة السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني، واصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة الفنية إذ إنّ المعاينة شرط أساسي للبيع.