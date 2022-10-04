اليوم.. جلسة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع بـ«الجيزة الرياضي»

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية صباح اليوم، جلسة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع متنوعة مملوكة لجهات حكومية تابعة لمحافظة القاهرة بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة ويصل سعر كراسة الشروط بقيمة لا تزيد عن 400 جنيه، بالإضافة إلى سداد 10000 جنيه قيمة تأمين مؤقت لدخول جلسة المزاد تستر عقب انتهاء فعاليات الجلسة في حالة عدم الشراء.

وأكدت الخدمات الحكومية على موقعها الرسمي على الإنترنت على أن تعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 4 أكتوبر الحالي جلسة مزاد علني بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم لبيع سيارات وبضائع.

وأضافت الخدمات الحكومية أن السيارات والبضائع مملوكة لعدد من الاحياء بمحافظة القاهرة تتضمن سيارات خردة لا يمكن إعادة ترخيصها بالإضافة إلى سيارات أخرى يمكن ترخيصها وتوضح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تفاصيل التراخيص.

وأوضحت الخدمات الحكومية أن السيارات المدرج بيعها في جلسة مزاد اليوم الثلاثاء تباع سيارة سيارة (لوط) يمكن معاينتها قبل دخول جلسة المواد العلني مع إمكانية اصطحاب الأشخاص من الفنيين وذوي الخبرة لمعاينة السيارات المدرجة.

قيمة كراسة الشروط لا تتخطى الـ 400 جنيه

وتابعت الخدمات الحكومية إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية أن قيمة كراسة الشروط لا تتخطى الـ 400 جنيه وهي أحد الشروط الرئيسية لدخول جلسة المزاد العلني بالإضافة إلى سداد قيمة التأمين المؤقت المقدر بـ 10 آلاف جنيه يمكن استرادها في حالة عدم الشراء.

وأشارت الخدمات الحكومية على أنه في حالة الشراء داخل المزاد يتم زيادة قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد بينما يتم استرداد القيمة في حالة عدم الشراء عقب انتهاء جلسة المزاد العلني مباشرة