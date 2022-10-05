بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع تروسيكل بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم توكتوك مع تروسيكل، بالقرب من قرية سعفان التابعة لدائرة مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العامًا، عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وقوع حادث تصادم توكتوك مع تروسيكل

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم توكتوك مع تروسيكل، بالقرب من قرية سعفان التابعة لدائرة مركز سيدي سالم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى علي الفور نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العامًا، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العامًا إصابة كل من: «هاني محمد المرشدي، 46 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسامح محمد علي، 44 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ويوسف هاني محمد المرشدي، 12 عامًا، مصاب بجرح متهتك في القدم اليسري، ورجب هاني محمد المرشدي، 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأزهار جمعة عامًا، 37 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأمنية هاني محمد مرشدي، 18 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأُجريت لهما الفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، ووضعهما تحت الملاحظة».