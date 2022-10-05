نجل معلم كفر الشيخ: صديقه المسيحي نقله للمستشفى وحمل نعشه في الجنازة

كشف معاذ إبراهيم القحافي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن موقف إنساني قام به صديق والده إبراهيم عبدالوهاب القحافي كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، الذي توفي الاثنين الماضي، بشكل مفاجئ خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وسقوطه مغشيًا عليه، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في الإذاعة المدرسية.

آخر وصايا معلم كفر الشيخ لأولاده قبل وفاته

وقال «القحافي»، في حديثه لـ«الوطن»، إن والده الراحل كان يوصيهم بالصلاة وحفظ القرآن الكريم دائماً، وقام بحج بيت الله الحرام، أكثر من 9 مرات، واعتمر عشرات المرات، وكان حريصاً على حل مشاكل الجميع، فاعلاً للخير، وسطياً ومعتدلاً.

نجل المعلم: صديقه المسيحي حمل النعش

أكد «القحافي»، إن والده معلم كفر الشيخ كان محباً للجميع، وصديقه المسيحي قام بحمل نعشه إلي باب القبر: «والدي كان مُحبا للناس كلها، وكان له أصدقاء مسيحيون، وكان له صديق جارنا مسيحي وكانا صديقين مقربين (كأنهم اتنين أخوات)، وكمان كان له زميل في المدرسة صديقه الأستاذ وديع مكاري، وهو اللي نقل والدي من المدرسة إلى المستشفى أول ما وقع على الأرض وتوفى، وشال نعش والدي لحد باب القبر، لأنه كان صاحبه أوي، وكان متواجد معانا طول اليوم، وكان واقف على باب المسجد لحد ما خرجنا بالجثمان، وكان بيبكى عليه، وربنا يصبرنا كلنا على فراقه».