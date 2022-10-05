مصرع كهربائي صعقًا أثناء عمله في كفر الشيخ

لقي كهربائي مصرعه، بمركز «مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ، خلال عمله في إحدى الشركات، وذلك أثناء توصيل التيار الكهربائي لبعض المعدات التابعة للشركة، ليتوفى متأثرًا بإصابته بالصعق الكهربائي.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة «مطوبس» يفيد مصرع كهربائي مُقيم بإحدى قرى سوهاج، صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله في إحدى الشركات، وذلك أثناء توصيل التيار الكهربائي لبعض المعدات التابعة للشركة، بقرية «الهردا» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس.

بانتقال الأجهزة الأمنية للقرية تبين وفاة كهربائي يدعى «و.ط.ع.م»، 32 عاماً، كهربائي بأحد الشركات الخاصة، ويقيم بقرية الطباخ مركز المراغة محافظة سوهاج، حيث لقى مصرعه صعقاً بالتيار الكهربائي، أثناء عمله في أحد الشركات، وذلك أثناء توصيل التيار الكهربائي لبعض المعدات التابعة للشركة.

شاهدة شقيق وزميل الضحية

فيما سألت الأجهزة الأمنية شقيق الكهربائي المتوفى ويدعى «و.ط.ع.م»، 30 عاماً، وكذلك أحد زملائه في العمل ويدعى «أ.أ.ز.ع»، 22 عاماً، مقيم بقرية سوهاج، أقرّا بأنه حال عمله بتوصيل التيار الكهربائي لبعض المعدات الخاصة بالشركة محل عمله أصيب بصعق كهربائي وتوفي متأثرًا بإصابته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 5970 إداري مركز شرطة مطوبس، وجرى العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بدفن جثمان المتوفى بمعرفة أهليته.