افتتاح معارض وفقرات وطنية متعددة ضمن احتفالات 6 أكتوبر في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الثقافي، بمدينة كفر الشيخ.

وافتتح المحافظ، معرض فني تشكيلي لـ22 من فناني المحافظة، ضمن اكتشاف الموهوبين من قرى محافظة كفر الشيخ، يضم 50 لوحة، ومعرض كليم وجولان فوه، ومعرض كتاب، وتضمن الاحتفال عدد من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بكفر الشيخ، وعرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة، واشعار وطنية للموهبة مريم أسامة محمد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يُعيد للأذهان ما قامت به قواتنا المسلحة بأروع المعارك العسكرية بعبور قناة السويس، واجتياح خط بارليف، وتدمير حصون العدو في الضفة الغربية، وسجل التاريخ أبهى وأروع إنجازات وانتصارات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل الاشوح، نائباً عن مدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، السيد شمس الدين، واللواء السعيد عمارة، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة جميانة لويس، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، وأمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لقصور الثقافة، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، والقمص ياكوبس، كاهن كنيسة ماري مينا بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء برلمان الشباب.