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مصرع شاب غرقا في بئر جوفية بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
10:36 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقا داخل بئر جوفية على طريق سوهاج البحر الأحمر، وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

وترجع الواقعة  تلقى محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بغرق شاب داخل بئر جوفية بطريق سوهاج البحر الأحور داخل أحد المزارع الموجودة على الطريق، وتم انتشال الجثة واتخذت كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة.

انتشال الجثة من داخل البئر

وبالفحص تبين من خلال التحريات، غرق «م . ص . م» 22 سنة، عامل داخل بئر جوفية بمزرعة «ر. ع» على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وانتشال الجثة من داخل البئر ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

 

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