حملة من أفراد الشرطة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

نظمت مديرية أمن سوهاج حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تطبيق تدابير كورونا خلال حملة التبرع بالدم

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مدّ جسور التواصل الاجتماعي بواسطة تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

مسؤولو الحملة يشكرون الداخلية على دورها الإنساني

وأعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.