5 معلومات مهمة عن جائزة نوبل.. تعرف على شروط الفوز بها

بدأ موسم توزيع جوائز نوبل الدولية، الاثنين الماضي، وكان التركيز على جوائزها في الطب ثم الفيزياء باليوم التالي، ثم الكيمياء أمس الأربعاء.

ومن المقرر منح جوائز نوبل للأدب اليوم الخميس، و«نوبل للسلام» غدا الجمعة، أما الخاضة بالاقتصاد ستكون يوم 10 أكتوبر.

قصة إنشاء الجائزة

نشأت الجائزة على يد ألفريد نوبل، وهو رجل أعمال وصناعة سويدي غني اخترع الديناميت في بداية القرن العشرين، لكنه أراد أن يتخلص من ذنب اختراع الديناميت بإعلان تسليم الجوائز في العام 1901، وكانت قيمة كل جائزة 900 ألف دولار، ويتم تسليمها في حفل كبير في 10 ديسمبر، بجانب شهادة وميدالية ذهبية، وهذا اليوم هو الذي توفي فيه نوبل عام 1896.

وأسس جائزة الاقتصاد، البنك المركزي السويدي عام 1968، وتعرف رسميا بجائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية، وحصل على نوبل بين عامي 1901 و2021، عددا كبيرا من الأشخاص، وصل عددهم إلى 609.

من يفوز بالجائزة؟

يوجد قوانين داخلية تلتزم بها لجنة الحكام؛ إذ يمنع كشف طرق اختيار الفائزة لمدة 50 سنة مقبلة، ويدخل البعض في مراهانات واسعة في أوروبا من أجل تخمين أسماء الفائزين.

هل أي أحد شخص قادر على الترشيح للجائزة؟

يوجد حول العالم آلاف من الأشخاص القادرون على الترشح لجوائز نوبل، منهم أساتذة جامعات وقانونيين وأشخاص حصلوا على الجائزة من قبل، ويمكن أن يجرى فقط الإعلان عن الأشخاص الذين رشحوا آخرين للحصول على جائزة نوبل للسلام.

النرويج مكان تسليم الجائزة السويدية

كل جوائز نوبل يجرى تسليمها في دولة السويد أقصى شمال أوروبا، لكن جائزة نوبل للسلام فقط تسلم في النرويج، ويرجع هذا إلى وجود اتحاد سابق بين الدولتين جرى حله عام 1905، وكانت أموال الجائزة في السويد، واللجنة المانحة بالنرويج.

شروط الفوز بنوبل

تشترط نوبل للحاصلين عليها أن يكونوا حققوا إنجازا كبيرا في العام الذي سبق الجائزة، وهذا يختلف عن سلسلة جوائز كبيرة يحصل عليها الشخص عن مجمل أعماله.