إعلان جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022.. اليوم

تعلن جمعية نوبل، اليوم، اسم الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022، وذلك في الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت جرينتش، لتكون جائزة نوبل للكيمياء هي الثالثة من جوائز نوبل لهذا العام، حيث أعلنت الأكاديمية يوم الاثنين الماضي جائزة نوبل في الطب وأعلنت أمس الثلاثاء جائزة نوبل في الفيزياء للعام 2022.

جائزة نوبل 2022

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء للعام 2022، لكل من الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر عن عملهم في مجال ميكانيكا الكمّ.

وينتمي آلان أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ من العمر 75 عاما، بينما يبلغ جون كلاوسر 79 عاما وأنتون زيلينغر 77 عاما.

حصل العالم السويدي سفانتي بابو، على جائزة نوبل في الطب 2022، وقالت الهيئة المانحة للجائزة، إن العالم سفانتي بابو فاز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري.

وتشمل إنجازاته الرئيسية تحديد تسلسل جينوم كامل لإنسان نياندرتال للكشف عن الصلة بين البشر المنقرضين والإنسان الحديث.

مجالات جائزة نوبل 2022

وتعلن جائزة نوبل في مجالاتها الـ 5 التي تشمل جائزة نوبل في الطب والفسيولوجي، وجائزة ونوبل في الفيزياء وجائزة نوبل في الكيمياء، وجائزة نوبل في الآداب، وجائزة نوبل للسلام.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (نحو 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

يشار إلى أن الدكتور أحمد زويل العالم المصري، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1999، لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، إذ قام باختراع ميكروسكوب مهمته بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وبذلك يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ومن هنا لقب زويل بـ«أبو كيمياء الفيمتو».

جائزة نوبل:

جائزة نوبل هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديراً للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية، ويعد ألفريد نوبل مخترع الديناميت هو الأب الروحي لجائزة نوبل، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته في 27 نوفمبر 1895.

وقد مُنحت جوائز نوبل في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء و الطب لأول مرة في عام 1901.