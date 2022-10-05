القوات الجوية الأمريكية تصدر خطتها الأولى للتكيف مع تغير المناخ

أصدر مسؤولو القوات الجوية والقوات الفضائية الأمريكية، خطة عمل بشأن المناخ، تتضمن هدفًا يتمثل في إنشاء قواعد عسكرية، تعمل على تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2046، وهو جهد طموح لكبح جماح البصمة الكربونية الكبيرة للسلاح الجوي الأمريكي.

القوات الجوية تحتاج إلى تحقيق التكيف مع تغير المناخ

وبحسب شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، تأخذ الخطة، وهي الأولى من نوعها، التي تضع في في الاعتبار أيضًا كيف ستحتاج القوات الجوية إلى تحقيق التكيف في عملياتها مع تغير المناخ، وعلى الأخص داخل البنية التحتية لقواعدها ومصادر الطاقة الخاصة بها.

وقال قائد القوات الجوية فرانك كيندال في الخطة: «تفرض الظروف الجوية والظروف البيئية القاسية بالفعل تكاليف باهظة على منشآت إدارة القوات الجوية والبعثات التشغيلية، بينما تشكل في الوقت نفسه مخاطر جديدة على قدرتنا على التدريب والعمل بشكل فعال».

القوات الجوية الأمريكية أكبر باعث لغازات الدفيئة في وزارة الدفاع

وقال «كيندال»، إن القوات الجوية الأمريكية، أكبر باعث لغازات الدفيئة في وزارة الدفاع، وطبقاً لبحث من جامعة بوسطن، فإن البصمة الكربونية الإجمالية للجيش الأمريكي، تنافس البصمة الكربونية الموجودة في بعض البلدان، مثل الدنمارك والبرتغال، هذه الغازات هي التي تزيد من الاحتباس الحراري وتساهم في تفاقم آثار تغير المناخ، مثل الظواهر المناخية المتطرفة، من أجل الحفاظ على القوة الجوية والفضائية، تتطلع الخطة إلى استخدام الاستثمارات المستهدفة لتحديث البنية التحتية لقواعدها حول العالم، بدءًا من 36 مليون دولار في العام المقبل، مع زيادة إلى 100 مليون دولار سنويًا، بحلول نهاية عام 2026، إذ طلبت إدارة القوات الجوية، ميزانية تقارب 194 مليار دولار للسنة المالية المقبلة.