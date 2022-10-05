عضو «الغرف التجارية»: طلبات شراء العقارات في تزايد مستمر

قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن السوق العقارية في مصر والطلب عليها في حالة من النمو مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ لوحظ وجود زيادة في الطلب على الوحدات السكنية كل شهر عن السابق له.

فكري: معدل طلبات الشراء أعلى من الفترة الماضية

وأضاف «فكرى»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية زادت متوسطات الأسعار الخاصة بها: «الإقبال على غير المعتاد خلال العامين الماضيين، ومعدل طلبات الشراء أعلى كتير من الفترة اللي فاتت».

كل الشرائح السعرية عليها طلبات

واستطرد: «كل الشرائح السعرية عليها طلبات، والمساحات المتوسطة وفوق المتوسطة والإسكان الفاخر كله عليه طلبات كبيرة، والإقبال الكبير في المدن الجديدة، ونقدر نقول أن شرق القاهرة وزايد والساحل الشمالي هما الحصان الأسود بتاع السوق العقارية، وفيه إقبال كبير جدا».

وأوضح أن المتوسطات السعرية للوحدات العقارية الخاصة بمناطق الساحل الشمالي تشهد ارتفاعا في المستوى السعري، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينتي ومستقبل سيتي تباينت الأسعار فيما بينها، ولكن في المجمل شهدت طفرة سعرية خلال العام الجاري.

وتابع: «نصيحة إذا تمكن الشخص من شراء وحدة سكنية تسليم فوري وكاملة التشطيب فده أفضل قرار ممكن ياخده علشان يستفيد من الوحدة، حتى لو مش هيسكن فيها يقدر يأجرها ويحصل منها على عائد شهري يساعده في سداد جزء من مصروفات الصيانة وخلافه».