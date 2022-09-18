وزير الإسكان يزف بشرى لسكان المدن الجديدة: تشغيل أتوبيسات لربطها بالمحافظات

أكّد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير وتشغيل أتوبيساتٍ جديدة، ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي، في مدن «العبور، و15 مايو، والنوبارية الجديدة، والشروق».

وقال الوزير، إنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة في هذه المرحلة بخدمات النقل الجماعي الحضاري في المدن الجديدة، سواء بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف في مدن شرق القاهرة، أو القطار الكهربائي، الذي ينطلق من العين السخنة حتى العلمين الجديدة، مرورًا بعدد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، وكذا المونوريل، في شرق وغرب القاهرة، وهي المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة النقل، تنفيذًا لمخططات الدولة.

بشرى لسكان مدينة العبور

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنّ التشغيل التجريبي للموقف الإقليمي بدأ على مساحة 28011 مترًا مربعًا، بالحي الترفيهي بجوار جامعة بنها، والمحور الرئيسي لمدينة العبور، بالتنسيق مع «جهاز تنظيم النقل البري»، وزّف بشرى للمواطنين وسكان مدينة العبور بخصوص منظومة المواصلات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنّ مشروع الموقف الإقليمي يتكون من «مبنى صالة وصول - مظلتي انتظار للأفراد - مسجد - مبنى خدمات - مظلة لانتظار الحافلات - خزان حريق - 4 غرف للأمن وحراسة الموقف»، مؤكدًا الاتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعي «الشركة الإنجليزية» لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة، إن تمّ تشغيل خط «الموقف الإقليمي - الأميرية»، خط رقم Q9 كمرحلة أولى بعدد 4 أتوبيسات جديدة للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة مميزة بخلاف الخطوط الموجودة حالياً.

وتفقد رئيس الجهاز خطوط سير الأتوبيسات الخاصة بمنظومة النقل الجماعي الداخلي والخارجي للمدينة، ولتحديد محطات الوقوف، لافتا إلى أنّ مواعيد عمل الموقف تبدأ من الساعة الـ6:30 صباحًا وحتى الـ11 مساءً، وأنّ منظومة الأتوبيسات تشمل «GPS - WIFI - شاشة عرض - شحن هواتف - تكييف».

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنّ خطوط السير تبدأ من «الموقف الإقليمي - الحي الترفيهي - دار مصر- المنطقة الصناعية الرابعة (ميدان الفيروز) - النهضة - الإنتاج الحربي - موقف السلام - جمال عبد الناصر - سوق القنال - مستشفي السعودي الألماني - حديقة بدر - الجراچ – العرب - الألف مسكن - التجنيد - إشارة روكسي - مستشفى الجنزوري - سرايا القبة - كوبري الطاهرة - مساكن الأميرية».

منظومة مواصلات لربط المدينة بالمحافظات

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، تشغيل خطوط جديدة داخلية وخارجية لربط المدينة بالمحافظات المختلفة، وأن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنّ هناك 6 أتوبيسات تابعة لجهاز النقل البري والدولي، التابع لوزارة النقل وصلت كدفعةٍ أولى إلى المدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء برئاسة المهندس ربيع إسماعيل، لبدء التشغيل الفوري بعد إنهاء إجراءات الترخيص وجارٍ ترخيص 10 أتوبيسات أخرى لبدء تشغيل الحزمة الأولى كاملة بعدد 16 أتوبيسا من مدينة 15 مايو إلى أنحاء القاهرة، ونادي السكة والعتبة ورمسيس والتجمع والعباسية.

وأكد المهندس محمد خلف الله، التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستهدفة وتطوير المدينة وتوفير الخدمات للمواطنين، لا سيما منظومة النقل الداخلي والخارجي من خلال تشغيل 32 أتوبيسا بالمدينة وتوسعاتها، وربطها بحلوان والمدن العمرانية الجديدة، ومحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم التنسيق مع شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحي «السوبر جيت»؛ لتوفير خدمة الانتقال لسكان المدينة على خطوط القاهرة والصعيد وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من خطوط السوبر جيت، وتوفير مكان على الطريق الصحراوي يكون محطة انتظار وقطع تذاكر للركاب.

وأعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بدء تشغيل خطي مواصلات نقل داخلي من الموقف الرئيسي إلى كل من مناطق الإسكان العائلي ومدخل الإسماعيلية (2)، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وفي إطار سعي جهاز مدينة الشروق؛ لتوفير سبل الراحة للمواطنين وحرصًا من الجهاز على توفير وسائل مواصلات آمنة وبالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي 2022/2023.

وأوضح رئيس الجهاز أن الخطيين تابعين لكبرى الشركات المتخصصة في نقل الركاب، مضيفاً أن مسار الخط الأول هو «المشتل – جرين هيلز – طريق الشباب – المنطقه التاسعة - قسم الشرطة – النيابة – حجر الأساس – أسواق الخير – مدخل الإسماعيلية 2»، والخط الثاني «المشتل - جرين هيلز – طريق الشباب – ميدان ال100م – مجاورة 3 – مجاورة 4 – موقف النقل العام – العائلي».