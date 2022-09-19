«الإسكان» تناقش توفير معايير العمران الأخضر المستدام في المدن الجديدة

عَقدت وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أولی اجتماعاتها فور إعادة تشكيلها لمناقشة الخُطط اللازمة لضمان توفير معايير العمران الأخضر المستدام واستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة، في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطـاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بالهيئة.

«المجتمعات العمرانية» مستعدة للمشاركة في COP27

وخلال الاجتماع، أكدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الوحدة، استعداد الوحدة للمشاركة الفعالة بمؤتمر المناخ COP 27، لما تحويه المدن الجديدة من مشروعات بنَّاءة في شتى مجالات التنمية المستدامة.

وأشار مسؤولو وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، إلى ضرورة الالتزام بإعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية لمشروعات الوحدات الفرعية بأجهزة المدن قبل العرض على الوحدة الرئيسية لتحقيق الغرض المنشود من تنفيذ تلك المشروعات في تنمية المدن.

وفي ختام الاجتماع، عقدت ورشة عمل بين الحضور وأعضاء اللجنة الرئيسية للوحدة لتوضيح الجوانب الفنية المنوط بها أعمال الوحدة في الفترة المقبلة.

إعادة هيكلة وتقسيم بعض الوحدات الفرعية للمدن المستدامة

يذكر أنّ المهندس عبدالمطلب ممدوح، أصدر قرارا بإعادة هيكلة وتقسيم الوحدات الفرعية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بأجهزة المدن التابعة لولاية الهيئة لـ3 أقاليم مناخية تشمل «إقليم الوجه القبلي - إقليم القاهرة الكبرى - إقليم الوجه البحري»، مع تحديد مدينة تتولى رئاسة كل إقليم، لمتابعة الأعمال والزيارات الدورية للمشاريع المنوطة بها الوحدة لرفع كفاءة الطاقة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والنقل المستدام والعمارة الخضراء بتلك المدن.