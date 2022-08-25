«حسني»: زيادة الإقبال على تملك عقارات «العاصمة» قريبًا.. والسوق جاذبة

قال المطور والخبير العقاري رمضان حسني، إن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على تملك العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، مع إنهاء الإنشاءات وقرب تسليم الوحدات لمُلاكها.

ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق

وأضاف «حسني» لـ«الوطن»، أن أعمال التنفيذ تمضي على قدم وساق في العاصمة الإدارية بكافة مراحلها، وأن المشروع استقبل خلال الفترة الأخيرة وفود من المستثمرين، متوقعاً ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية الفترة المقبلة.

ولفت «حسني» إلى الجهود المبذولة من جانب شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان، وقال إن القطاع تجاوز أي تداعيات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أو التبعات الأخرى، موضحاً أن معدل نمو إيرادات الشركات يؤكد أن السوق يتميز بالقوة، ويملك جاذبية للاستثمار بشكل كبير.

العقار وعاء ادخاري واستثماري مضمون

وعن نصائح الشراء والبيع، قال الخبير العقاري، إن العقار وعاء ادخاري واستثماري مضمون الربحية، وينافس بقوة بقية الأوعية الادخارية والاستثمارية مثل الشهادات الادخارية والذهب والبورصة، علاوة على أن الطلب مرتفع ويواصل النمو.

وأشار إلى أنه يتعين على الراغبين في شراء الوحدات السكنية والعقارات بشكل عام، المفاضلة بين أكثر من عرض، ومعاينة النموذج قبل الشراء، وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى شركات التسويق والسماسرة وغيرهم، موضحاً أن القرب الجغرافي للخدمات مثل المدارس والمستشفيات والطرق كلها مميزات تعزز من جاذبية العقار.

تفاؤل في أوساط المطورين العقاريين

وأوضح المطور والخبير العقاري، أن الرهان قائم خلال الفترة المقبلة على تدفق المزيد من الاستثمارات على السوق العقارية في مصر، وأن هناك تفاؤلًا في أوساط المطورين العقاريين، في ظل القرارات الحكومية والتشريعات المنظمة والداعمة لمناخ الاستثمار العقاري.