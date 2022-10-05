خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

أعلن خفر السواحل الياباني قبل قليل، إطلاق دولة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية، عبر شريط الأخبار الخاص بها.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا فوق اليابان

وأطلقت كوريا الشمالية قبل يومين، صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق شمال دولة اليابان، وسقط في الميحط الهندي، ولم تحذر حينها كوريا الشمالية، الحكومة اليابانية لتأخذ احتياطاتها حول هذا الأمر، خاصة أنه مر فوق جزيرة هوكايدو، وجرى تعليق حركة بعض القطارات في اليابان.

مناورات عسكرية تغضب كوريا الشمالية

وكان الصاروخ هو أول صاروخ كوري شمالي يجري إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017، وفي نفس الوقت خاضت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية ثلاثية وصفتها كوريا الشمالية بأنها استفزازية.

إطلاق 3 صواريخ في 2022 بشبه الجزيرة الكورية

وشهد الربع الأول من 2022، إطلاق 3 صواريخ من كوريا الشمالية، فيما عملت الجنوبية على تصنيع صواريخ محلية متطورة، واعتبرت أنه تطور كبير حدث في وقت قصير.