اليابان تطرد القنصل الروسي ردا على احتجاز سفيرها في موسكو

قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، إن طوكيو أمرت القنصل الروسي في سابورو بمغادرة البلاد بحلول 10 أكتوبر المقبل، انتقاما لطرد القنصل الياباني فلاديفوستوك، في الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

روسيا تحتجز القنصل الياباني للاشتباه في تجسسه

ويأتي قرار اليابان بعد أن قالت وكالة الأمن الروسية، إنها احتجزت القنصل الياباني للاشتباه في تجسسه وأمرته بمغادرة البلاد، واستدعى نائب وزير الخارجية تاكيو موري، اليوم، السفير الروسي ميخائيل جالوزين، وأبلغه بقرار اليابان، كما أعلنت الدولة أن القنصل الروسي في سابورو «شخص غير مرغوب فيه» وطالبت القنصل بمغادرة اليابان في غضون 6 أيام.

السفير الروسي: خطوة اليابان لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور

وقال جالوزين، في بيان، «من الواضح أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها الجانب الياباني لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي تدهورت بالفعل في الآونة الأخيرة نتيجة لسياسة طوكيو المدمرة».