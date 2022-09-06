سكاي نيوز: الجيش الأمريكي يختبر صاروخ عابر للقارات غدا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن جيش الولايات المتحدة الأمريكية، يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، وتم إخطار روسيا الاتحادية بهذا الأمر مسبقا.

عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة

وفي 24 فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على روسيا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تصاعد للحرب في أوكرانيا التي أثرت على أسعار الطاقة والغذاء والحبوب حول العالم، باعتبار روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للطاقة والحبوب الغذائية حول العالم.

عقوبات أوروبية وروسيا ترد

وعملت أوروبا على دعم أوكرانيا ضد روسيا، من خلال توسيع العقوبات التي شملت منع روسيا من استخدام نظام تحويل الأموال سويفت، ومنع بيع النفط الروسي، الذي يعد مصدرا هاما للدخل الروسي، بجانب منع توفير قطع غيار للأسلحة الروسية، في الوقت الذي ردت روسيا من خلال قطع إمداد خط الغاز المغذي لأوروبا، ما جعل قادة الدول الأوروبية يتوقعون المرور بشتاء صعب هذا العام، وسط محاولات التعاقد مع دول خليجية وإفريقية، لتوفير خطوط غاز في أقرب وقت.